Valeria Panigada 3 maggio 2019 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, i nuovi occupati nei settori non agricoli e l'andamento dei salari, a cui si aggiungeranno l'indice Ism non manifatturiero e le scorte all'ingrosso. In Europa sono attesi i prezzi alla produzione ma soprattutto la stima flash sull'inflazione dell'Eurozona. Si segnala che oggi la Borsa di Tokyo e quella di Shanghai sono rimaste chiuse per festività. Infine, dal fronte societario sono previste nuove trimestrali, tra cui spicca quella di Fca. Nel dettaglio:08:30 alto SVI Inflazione10:30 medio UK PMI servizi11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 alto UE PPI Eurozona14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 medio USA Scorte all'ingrosso14:30 alto USA Disoccupazione14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero.