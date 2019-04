Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi non prevede alcuna indicazioni di rilievo in arrivo dall'Eurozona, mentre dagli Stati Uniti giungeranno la prima stima del Pil relativo al primo trimestre del 2019 e la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. Ma la giornata sarà caratterizzata da un importante test per l'Italia. Oggi il Tesoro italiano sarà impegnato nell'asta di titoli a sei mesi per massimi 6 miliardi. Dopo la chiusura dei mercati è atteso il giudizio di S&P sul paese. Attualmente l'agenzia di rating statunitense ha un rating BBB con outlook negativo. Nel dettaglio:12:30 basso RU Banca di Russia Annuncio Tassi14:30 alto USA Pil16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.