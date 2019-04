Valeria Panigada 24 aprile 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la pubblicazione dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania, mentre la Banca centrale europea diffonderà il suo bollettino economico. Nel pomeriggio attenzione alla Bank of Canada che annuncerà la sua decisione di politica monetaria. A livello societario oggi prenderà il via la nuova stagione delle trimestrali anche in Italia con i conti di Eni e Stm. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano ha in programma un'asta di Ctz e Btp legati all'inflazione per un importo compreso tra 3,5 e 4,5 miliardi. Nel dettaglio:10:00 alto GER Indice IFO10:00 medio UE Bollettino economico BCE16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada