Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna è ricca di indicazioni. Dopo quelle giunte dall'Asia, seguiranno l'inflazione in Italia, Gran Bretagna ed Eurozona. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti l'aggiornamento sulla bilancia commerciale, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. A livello societario, oggi si riuniranno le assemblee di UnipolSai, Bper, Mondadori, Acea e Cementir. Nel dettaglio:10:30 medio UK Inflazione11:00 alto UE Inflazione11:00 medio ITA Inflazione14:30 alto USA Bilancia commerciale20:00 alto USA Beige Book.