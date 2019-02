Valeria Panigada 7 febbraio 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede numerose indicazioni in arrivo soprattutto dall'Europa. Questa mattina attenzione al dato sulle vendite al dettaglio in Italia, oltre che all'aggiornamento sulla produzione industriale in Spagna. Ma l'appuntamento clou della giornata è senza dubbio quello con la Bank of England che terrà la sua prima riunione del 2019. Non sono attesi cambiamenti nella politica monetaria della banca centrale inglese considerato anche il delicato momento che sta attraversando il paese alle prese con la Brexit. Nel dettaglio:08:00 medio GER Produzione industriale08:45 basso FRA Bilancia commerciale09:00 medio SPA Produzione industriale09:30 medio UK Halifax prezzi case10:00 medio ITA Vendite al dettaglio13:00 alto UK BOE annuncio tassi di interesse.