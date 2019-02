Valeria Panigada 6 febbraio 2019 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell'apertura delle Borse europee il dato sugli ordini di fabbrica in Germania. Si passerà poi nel pomeriggio con le indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui spiccano la bilancia commerciale e le scorte di petrolio. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di Banco Bpm in Italia, e poi Bnp Paribas, Daimler e General Motors. Nel dettaglio:08:00 medio GER Ordini industria13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 alto USA Costo unitario del lavoro14:30 basso USA Produttività non agricola14:30 alto USA Bilancia Commerciale16:30 medio USA Scorte di petrolio.