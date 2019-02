Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro della giornata prevede oggi l'indice Pmi manifatturiero di Italia e Gran Bretagna. ma ancora più importante sarà l'aggiornamento sull'inflazione nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono in programma i dati sul mercato del lavoro, con disoccupazione, variazione salari e nuove buste paga nel settore non agricolo. In uscita anche la fiducia dei consumatori americani. Si segnala che a mercato chiuso verranno diffuse le immatricolazioni di auto in Italia. Nel dettaglio:09:45 medio ITA PMI Manifatturiero10:30 medio UK PMI manifatturiero11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto.