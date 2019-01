Valeria Panigada 22 gennaio 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro della giornata prevede l'aggiornamento sulla disoccupazione in Gran Bretagna, ma ancora più importante sarà l'indice Zew in Germania, sulla fiducia delle imprese tedesche. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in uscita il dato sulle vendite di case esistenti. Oggi prende il via il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Nel dettaglio:10:30 medio UK Tasso disoccupazione11:00 alto GER Zew Eurozona Aspettative economiche11:00 alto GER Zew Situazione Corrente11:00 alto GER Zew Sondaggio16:00 alto USA Vendita case esistenti.