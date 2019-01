Valeria Panigada 21 gennaio 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni, complice la festività negli Stati Uniti (oggi si celebra il Martin L. King Day). L'agenda macro di oggi prevede soltanto la pubblicazione dei prezzi alla produzione in Germania e la fiducia dei consumatori in Canada. In giornata però il premier inglese Theresa May presenterà il piano B sulla Brexit dopo la bocciatura da parte del parlamento Uk dell'accordo raggiunto con l'Unione europea. Si ricorda che Wall Street rimarrà chiusa per l'intera giornata. Nel dettaglio:08:00 basso GER Prezzi alla produzione16:00 basso CA Indice di fiducia dei consumatori.