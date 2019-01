Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Giornata fitta di indicazioni. L'agenda macro prevede prima dell'avvio degli scambi in Europa l'aggiornamento sull'inflazione in Germania, mentre nel corso della mattina verranno diffusi gli ordini e il fatturato in Italia, oltre che l'inflazione in Gran Bretagna e Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio, le scorte delle imprese e le scorte di petrolio. Nel dettaglio:08:00 medio GER Inflazione08:00 basso UE Vendite auto nuove10:00 medio ITA Ordini industriali10:00 medio ITA Fatturato10:30 alto UK Inflazione10:30 medio UK Prezzi alla produzione11:00 alto ITA Prezzi al consumo armonizzati UE12:00 basso TU Banca Turca Tasso Pronti Contro Termine13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 medio USA Vendite al dettaglio14:30 medio USA Indice prezzi importazioni16:00 basso USA NAHB Indice edilizia abitativa16:00 medio USA Scorte delle imprese16:30 medio USA Scorte di petrolio.