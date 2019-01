Valeria Panigada 10 gennaio 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell'avvio degli scambi in Europa il dato sulla produzione industriale in Francia, a cui seguiranno le vendite al dettaglio in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le scorte all'ingrosso. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Produzione industriale10:00 medio ITA Vendite al dettaglio12:00 basso RR Banca Serba Annuncio Tassi14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione16:00 medio USA Scorte all'ingrosso.