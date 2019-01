Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l'aggiornamento sulla bilancia commerciale della Germania e poi il tasso di disoccupazione in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio è previsto l'annuncio di politica monetaria da parte della Bank of Canada. Nel dettaglio:08:00 basso GER Bilancia commerciale08:30 alto SVI Inflazione10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada.