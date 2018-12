Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede questa mattina il Pil della Spagna, mentre nel pomeriggio giungerà l'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti verranno diffuse le vendite di abitazioni in corso e le scorte di petrolio. Sul fronte emissioni, è in programma l'asta del Tesoro di Btp a 5 e 10 anni. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Pil14:00 alto GER Inflazione15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso16:00 basso USA Scorte greggio.