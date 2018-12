Valeria Panigada 21 dicembre 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede numerose indicazioni. Questa mattina in uscita gli indicatori di fiducia in Italia e il Pil della Gran Bretagna relativo al terzo trimestre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffusi il Pil trimestrale e il dato su reddito e spesa personale. Nel dettaglio:08:00 basso GER Fiducia consumatori GFK08:45 medio FRA Indice fiducia affari08:45 medio FRA Pil08:45 basso FRA Prezzi alla produzione10:00 medio ITA Fiducia dei consumatori Isae10:00 medio ITA Fiducia delle imprese Isae10:30 alto UK Pil14:30 alto USA Pil14:30 medio CAN Pil16:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona16:00 alto USA Redditi personali16:00 alto USA Spese personali.