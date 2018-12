Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls e i salari relativi al mese di novembre. In uscita anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. Stati Uniti a parte, l'agenda macro odierna prevede l'aggiornamento sulla produzione industriale di Germania e Francia, le vendite al dettaglio in Italia e il Pil trimestrale dell'Eurozona. Nel dettaglio:08:00 medio GER Produzione industriale08:45 medio FRA Produzione industriale08:45 basso FRA Bilancia commerciale09:30 medio UK Halifax prezzi case10:00 medio ITA Vendite al dettaglio11:00 medio UE Consumi famiglie11:00 alto UE Pil14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan16:00 medio USA Scorte all'ingrosso.