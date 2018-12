Valeria Panigada 5 dicembre 2018 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Oggi sono in arrivo gli indici Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona, dopo quelli sulla manifattura di inizio settimana. Tra le altre indicazioni, l'agenda macro odierna prevede le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Si segnala che oggi Wall Street resterà chiusa per il lutto nazionale indetto dal Presidente Trump per la morte di George Bush senior. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Produzione industriale09:45 alto ITA PMI Servizi09:50 basso FRA Indice PMI Servizi09:55 medio GER Indice PMI servizi10:00 alto UE Indice PMI Composite10:00 alto UE Indice PMI servizi10:30 medio UK PMI servizi11:00 medio UE Vendite al dettaglio13:00 alto USA MBA richieste mutui14:15 medio USA ADP Variazione occupati16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero16:30 medio USA Scorte di petrolio (crude).