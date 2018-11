Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto densa di indicazioni. Per quanto riguarda il Vecchio continente si segnalano, in particolare, gli indicatori di fiducia nell'Eurozona e l'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo l'aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite di case. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione. Sul fronte emissioni è prevista l'asta di titoli italiani a medio e lungo termine. Nel dettaglio:07:45 medio SVI Pil11:00 medio UE Indicatori fiducia14:00 alto GER Inflazione14:30 medio USA Reddito e spesa famiglie14:40 medio USA Sussidi disoccupazione16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso20:00 alto USA Verbali Fed.