Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Occhi puntati sull'Italia nel giorno in cui il governo italiano deve rispondere a Bruxelles sulla manovra 2019. Intanto a Washington il Fondo Monetario Internazionale pubblicherà la relazione di revisione annuale sull'Italia. In questo quadro, attenzione all'asta del Tesoro odierna in cui verranno collocati BTp a 3, 7, e 20 anni per un importo complessivo compreso fra 4 e 5,5 miliardi. Guardando agli altri appuntamenti, l'agenda macro prevede l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, oltre che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna. Nel dettaglio:10:30 medio UK Tasso disoccupazione11:00 alto GER Zew Eurozona Aspettative economiche11:00 alto GER Zew Situazione Corrente11:00 alto GER Zew Sondaggio12:00 basso USA NFIB Ottimismo piccole imprese20:00 medio USA Deficit pubblico mensile.