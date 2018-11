Valeria Panigada 5 novembre 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti. Si segnala la pubblicazione dell'indice Pmi servizi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. A livello societario in programma le trimestrali di Ferrari e Italgas. Nel dettaglio:09:00 alto SPA Disoccupazione netta10:30 medio UK PMI servizi16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero.