Valeria Panigada 5 settembre 2018 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede la lettura finale dell'indice Pmi servizi dei singoli paesi e dell'intera Eurozona relativo al mese di agosto. In uscita anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona. Nel pomeriggio da Oltreoceano giungerà la bilancia commerciale degli Stati Uniti e la Bank of Canada annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Nel dettaglio:09:45 alto ITA PMI Servizi09:50 basso FRA Indice PMI Servizi09:55 medio GER Indice PMI servizi10:00 alto UE Indice PMI Composite10:00 alto UE Indice PMI servizi10:30 medio UK PMI servizi11:00 medio UE Vendite al dettaglio Eurozona13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 alto USA Bilancia Commerciale16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada.