Valeria Panigada 31 agosto 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dlel'avvio degli scambi in Europa le vendite al dettaglio In germania e l'inflaizone in Francia. Nel corso della mattina verranno diffusi inflazione e disoccupaizone di Italia ed Eurozona. In uscita anche il Pil tricolore. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. In serata si attende il giudizio di Fitch sull'Italia. Nel dettaglio:08:00 medio UK Prezzi nazionali case08:00 basso GER Vendite al dettaglio08:45 basso FRA Prezzi alla produzione08:45 medio FRA Inflazione09:00 alto SPA Vendite al dettaglio10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione11:00 medio ITA Inflazione11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona12:00 alto ITA Pil15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.