Valeria Panigada 21 agosto 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Agenda macro povera di appuntamenti. Oggi non sono previsti dati di rilievo in Eurozona e Usa. Unico evento da segnalare è l'incontro bilaterale tra Gran Bretagna e Unione europea per cercare di trovare un'intesa sull'uscita di Londra dal blocco europeo. Nel dettaglio:14:00 basso HU Ungheria Annuncio Tassi.