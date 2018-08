Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la pubblicazione degli ordini all'industria in Germania e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nell'Eurozona. Dagli Usa focus sull’indice che misura le offerte di lavoro negli Stati Uniti (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary) atteso in rafforzamento a 7,15 mln dalle 6,64 milioni di unità del mese precedente. Sul fronte societario prosegue la stagione delle trimestrali. Nel dettaglio:08:00 medio GER Ordini industria10:00 medio UE Fiducia investitori14:30 basso USA Sondaggio Jolts