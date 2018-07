Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è fitta di appuntamenti, dopo quelli arrivati dall'Asia. Si inizia con l'inflazione in Francia e il Pil della Spagna per proseguire poi con la disoccupazione in Germania e nell'Eurozona. Ma il market mover è rappresentato dal dato sull'inflazione e sul Pil nell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, verranno diffusi inflazione, disoccupazione e Pil. Diversi spunti in arrivo anche dagli Stati Uniti, tra cui spiccano i redditi e le spese personali. Intanto a livello societario prosegue la stagione delle trimestrali. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Inflazione09:00 medio SPA Pil09:55 alto GER Disoccupazione10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione11:00 alto UE Pil11:00 medio ITA Inflazione11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona11:00 medio UE Stima CPI Eurozona12:00 alto ITA Pil14:30 medio CAN Pil14:30 alto USA Redditi personali14:30 alto USA Spese personali15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 alto USA Fiducia dei Consumatori Conference Board