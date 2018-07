Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana abbastanza denso di appuntamenti, soprattutto per l'Eurozona. L'agenda macro di oggi prevede prima dell'avvio la bilancia commerciale della Germania, il cui Pil si base per circa il 47% sulle esportazioni. Ma l'attesa maggiore è per l'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, al Parlamento europeo. Nel dettaglio:07:45 basso SVI Disoccupazione08:00 basso GER Bilancia commerciale08:00 medio GER Esportazioni08:00 basso GER Importazioni08:00 basso GER Partite correnti08:30 basso FRA Bca Francia Business Sentiment15:00 basso IS Banca Israeliana Annuncio Tassi21:00 medio USA Fed Credito al consumo