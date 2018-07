Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di numerosi e importanti appuntamenti. L'agenda macro prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sulla produzione industriale in Germania, la bilancia commerciale della Francia e le vendite al dettaglio in Italia. Ma il market mover della giornata è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro Usa. Come sempre, il primo venerdì del mese, il Dipartimento del Lavoro americano diffonde il tasso sulla disoccupazione, la variazione delle buste paga nel settore non agricolo (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari. Focus anche su Donald Trump che potrebbe annunciare nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. Nel dettaglio:08:00 medio GER Produzione industriale08:45 basso FRA Bilancia commerciale09:30 medio UK Halifax prezzi case10:00 medio ITA Vendite al dettaglio14:30 medio CAN Varz Occupazione14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 alto USA Variazione salari non agricoli.