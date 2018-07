Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

La giornata odierna sarà movimentata da diverse indicazioni, soprattutto in Europa. L'agenda macro prevede nel corso dlela mattina l'aggiornamento sulla disoccupazione in Spagna e le vendite al dtetaglio nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo gli ordini del settore manifatturiero. Nel dettaglio:09:00 alto SPA Disoccupazione09:30 basso SW Banca di Svezia Tasso Pronti Contro Termine10:30 medio UK PMI costruzioni11:00 medio UE Vendite al dettaglio Eurozona16:00 alto USA Ordini del settore manifatturiero.