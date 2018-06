Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Nuova ondata di dati in arrivo. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sul mercato del lavoro in Germania, la crescita economica in Gran Bretagna e l'inflaizone nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno pubblicati i redditi e le spese personali, oltre che la fiducia dei consumatori americani, elaborata dall'Università del Michigan. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Inflazione08:45 basso FRA Prezzi alla produzione09:55 alto GER Disoccupazione10:30 alto UK Pil11:00 alto UE Inflazione14:30 medio CAN Pil14:30 alto USA Redditi personali14:30 alto USA Spese personali15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.