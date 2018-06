Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di appuntamenti. Si comincia con il sondaggio Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi per poi proseguire con l'inflazione in Spagna, Italia e Germania. In uscita sempre dal Vecchio continente anche gli indiciatori di fiducia nell'Eurozona. dagli Stati Uniti invece è atteso il Pil trimestrale. Sul fronte emissioni si ricorda l'asta del tesoro italiano, che concluderà il consueto trittico di aste di fine mese offrendo titoli a 5 e 10 anni. Nel dettaglio:08:00 basso GER Fiducia consumatori GFK09:00 alto SPA Vendite al dettaglio09:00 medio SPA Tasso di inflazione10:00 basso ITA Rapporto Deficit/Pil11:00 medio UE Indice di fiducia industriale Eurozona11:00 basso UE Indice di fiducia servizi Eurozona11:00 medio ITA Inflazione14:00 medio GER Inflazione14:30 alto USA Pil QoQ annualizz.