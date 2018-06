Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 07:35

L'agenda macro di oggi prevede poche indicazioni: prima dlel'avvio degli scambi in Europa verranno diffusi i prezzi alla produzione in Germania, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungheranno le vendite di case esistsenti. L'attenzioendel mercato sarà rivolta a Sinbtra dove è in corso il Fprum Economico, avviato ieri. Oggi sono previsti i disocrso dei pèrinicpali banchieri, vale a dire Draghi, Powell e Kurioda. Nel dettaglio:08:00 basso GER Prezzi alla produzione16:00 alto USA Vendita case esistenti