Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Guardando all'agenda macro di oggi spiccano gli aggiornamenti su produzione industriale in Germania e Francia, che verranno diffusi prima dell'avvio degli scambi in Europa. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati sulle scorte all'ingrosso. Si segnala inoltre l'apertura del summit del G7 in Canada, che avrà come tema centrale la politica commerciale internazionale. Nel dettaglio:08:00 medio GER Produzione industriale08:00 basso GER Bilancia commerciale08:45 medio FRA Produzione industriale14:15 basso CAN Nuove costruzioni abitative14:30 medio CAN Varz Occupazione16:00 medio USA Scorte all'ingrosso.