6 giugno 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede dal Vecchio continente il dato sulla produzione in Spagna e l'inflazione in Svizzera. Dagli Stati Uniti gioungerà l'aggiornamento sulla bilancia commerciale. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Produzione industriale09:15 medio SVI Inflazione13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 alto USA Costo unitario del lavoro (settore non agricolo)14:30 basso USA Produttività non agricola.