Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa l’aggiornamento relativo i prezzi alla produzione tedeschi mentre alle 10.30 riflettori puntati sull’inflazione in Gran Bretagna. Sempre per quanto riguarda la prima economia di Eurolandia, alle 11 l’appuntamento è con l’indice Zew mentre nel corso della seconda parte della giornata arriverà l’aggiornamento sul sentiment dei consumatori del Vecchio continente. Nel dettaglio:08:00 basso GER Prezzi alla produzione10:30 alto UK Inflazione10:30 medio UK Prezzi alla produzione11:00 alto GER Zew Eurozona Aspettative economiche11:00 alto GER Zew Situazione Corrente11:00 alto GER Zew Sondaggio16:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona.