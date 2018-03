Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro Usa. Nel primo pomeriggio, verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variaizone delle buste paga e il salario medio orario. Indicazioni che ricoprono una elevata importanza, in quanto sono tenute sotto stretta osservazione dalla Federal Reserve per delineare la sua politica monetaria. L'agenda macro prevede inoltre il dato sulla produzione industriale di Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna. In uscita anche i prezzi alla produzione dell'Italia. Nel dettaglio:08:00 basso GER Bilancia commerciale08:00 medio GER Produzione industriale08:45 medio FRA Produzione industriale09:00 medio SPA Produzione industriale10:00 medio ITA Prezzi alla produzione10:30 alto UK Produzione industriale10:30 basso UK Bilancia commerciale14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 medio USA Scorte all'ingrosso.