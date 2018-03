Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalla riunione della Banca centrale europea (Bce) a cui seguirà l'annuncio di politica monetaria e la conferenza stampa del presidente Mario Draghi. Tra gli altri eventi, l'agenda macro di oggi prevede prima dell'avvio degli scambi in Europa la disoccupazione in Svizzera e gli ordini all'industria in Germania. Nel dettaglio:07:45 basso SVI Disoccupazione08:00 alto GER Ordini industria13:45 alto UE ECB Main Refinancing Rate14:15 basso CAN Nuove costruzioni abitative.