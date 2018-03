Valeria Panigada 2 marzo 2018 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, le vendite al dettaglio in Germania mentre alle 10:30 il premier britannico Theresa May parlerà delle relazioni con il Vecchio Continente nel contesto post-Brexit. Dal Canada è in arrivo nel pomeriggio il dato mensile sulla crescita economica e dagli Stati Uniti l’indice definitivo sul sentiment dei consumatori. Nel dettaglio:08:00 basso GER Vendite al dettaglio09:00 alto SPA Disoccupazione10:00 alto ITA Pil11:00 alto UE PPI Eurozona14:30 medio CAN Pil16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.