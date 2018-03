Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dall'indice Pmi manifatturiero. Dopo i dati relativi i singoli Paesi europei, l'agenda macro prevede alle 10 il Pmi manifatturiero di Eurolandia in versione definitiva (attesa una conferma dei 58,5 punti del dato preliminare). Alla stessa ora attenzione anche al tasso di disoccupazione italiano, visto stabile al 10,8%, mentre poco più tardi sarà la volta del Pmi manifatturiero britannico e del tasso di disoccupazione della zona euro. Particolarmente ricca di dati l’agenda made macro in Usa: in programma la pubblicazione dei numeri su redditi e spese, nuove richieste di sussidio, Ism manifatturiero e spese per costruzioni. Nel dettaglio:07:45 medio SVI Pil09:00 medio SPA Pil09:45 medio ITA PMI Manifatturiero09:50 basso FRA Indice PMI Manifatturiero09:55 medio GER Indice PMI Manifatturiero10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione10:00 alto UE Indice PMI Manifatturiero10:30 medio UK PMI manifatturiero11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona14:30 alto USA Spese personali14:30 alto USA Redditi personali14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 medio USA Spese per edilizia18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto.