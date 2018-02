Valeria Panigada 28 febbraio 2018 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro della giornata prevede prima dell’avvio delle contrattazioni i dati francesi su crescita dell’economia e tasso di inflazione (dato preliminare) mentre alle 9.55 sarà la volta dell’aggiornamento sull’occupazione in Germania. Alle 11 riflettori puntati sull’inflazione di Eurolandia che, in versione flash, è stimata in calo dall’1,3 di gennaio all’1,2%. Nella seconda parte dagli Stati Uniti arriveranno i numeri su crescita economica, Pmi Chicago e compromessi immobiliari. Nel dettaglio:08:00 basso GER Fiducia consumatori GFK08:45 medio FRA Pil08:45 basso FRA Prezzi alla produzione08:45 medio FRA Inflazione09:55 alto GER Disoccupazione11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 medio ITA Inflazione13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 alto USA Pil14:30 medio USA GDP Consumi Privati15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso16:30 medio USA Scorte di petrolio.