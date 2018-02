Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro della giornata prevede nel corso della mattina la sola pubblicazione delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nel pomeriggio verranno diffusi dagli Stati Uniti alcuni dati sul mercato immobiliare, come le nuove costruzioni abitative, i permessi edilizi, nuovi cantieri. In uscita anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. Nel dettaglio:10:30 medio UK Vendite al dettaglio14:30 basso USA Indice prezzi importazioni14:30 alto USA Nuove costruzioni abitative14:30 basso USA Nuovi cantieri edilizia residenziale14:30 basso USA Permessi edilizia residenziale16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.