5 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di questo inizio settimana è rappresentato dall'indice Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio della zona euro. L'agenda macro prevede nel pomeriggio l'indice Ism non manifatturiero degli Stati Uniti. Nel dettaglio:09:45 alto ITA PMI Servizi09:50 basso FRA Indice PMI Servizi09:55 medio GER Indice PMI servizi10:00 alto UE Indice PMI Composite10:00 alto UE Indice PMI servizi10:30 medio UK PMI servizi11:00 medio UE Vendite al dettaglio Eurozona16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero16:00 basso CA Indice di fiducia dei consumatori.