Che sia voluto dai principali banchieri mondiali e dai governi è cosa nota. Ma ormai sembra chiaro che il mercato stia cambiando e quindi anche per i tassi di

Oggi, 08:47 - clinguellafinanza

Iorp2: Verso una normativa unica Ue sui fondi pensione

Entrata in vigore il 12 gennaio scorso, la direttiva 2016/2341, nota come Iorp2, prevede impone che entro il 13 gennaio 2019 in tutti gli Stati dell’Unione europea siano emanate,