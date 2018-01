Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dagli indici Pmi, quelli che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti. Il dato preliminare europeo sul manifatturiero è visto in riduzione da 60,6 a 60,4 punti. Calo frazionale anche per il Pmi servizi, da 55,8 a 55,6 punti. Lievi incrementi sono stimati per i Pmi statunitensi. Sempre per quanto riguarda la prima economia, l'agenda macro di oggi prevede anche i prezzi delle abitazioni e le vendite di case esistenti. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Indice fiducia affari10:00 alto UE Pmi manifatturiero e servizi10:30 medio UK Tasso disoccupazione15:00 medio USA FHFA Indice prezzi case15:45 medio USA Pmi manifatturiero e servizi16:00 alto USA Vendita case esistenti