Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell’apertura delle Borse europee i prezzi alla produzione tedeschi, visti in aumento dello 0,2% mensile, mentre alle 10 focus sulla bilancia delle partite correnti di Eurolandia. Dalla Gran Bretagna è in arrivo l’indice delle vendite al dettaglio, stimate in calo dello 0,8% mensile, mentre nel pomeriggio sarà la volta del dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi misurato dall’Università del Michigan. Nel dettaglio:08:00 basso GER Prezzi alla produzione10:00 basso UE Partite correnti10:30 basso ITA Partite correnti10:30 medio UK Vendite al dettaglio16:00 alto USA Fiducia consumatori elaborata dall'università Michigan