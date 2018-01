Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede le indicazioni relative l’inflazione in Germania (+0,6% mensile per il consenso) e Gran Bretagna (+3% annuo). Per quanto riguarda il nostro Paese, focus su inflazione e bilancia commerciale, che dovrebbe evidenziare un aumento del surplus da 4,95 a 5,22 miliardi. Nella seconda parte sarà la volta dell’indice del manifatturiero di New York e del superindice britannico. Alle 18 attenzione all’intervento del numero uno della Banca centrale svizzera (Swiss National Bank), Thomas Jordan. Nel dettaglio:08:00 alto GER Inflazione10:00 alto ITA Inflazione10:30 alto UK Inflazione10:30 medio UK Prezzi alla produzione11:00 medio ITA Bilancia Commerciale14:30 medio USA Indice Empire State Manufacturing.