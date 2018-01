Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le indicaizoni sulla produzione industriale in Spagna ed Eurozona, dopo che nei giorni scorsi sono stati diffusi quelli di Francia e Gran Bretagna. In uscita anche le vendite al dettaglio in Italia. Nel dettaglio:08:30 basso FRA Bca Francia Business Sentiment09:00 medio SPA Produzione industriale10:00 medio ITA Vendite al dettaglio11:00 alto UE Produzione Industriale12:00 basso RR Banca Serba Annuncio Tassi20:00 medio USA Deficit pubblico mensile.