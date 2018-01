Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro statunitense. Nel primo pomerioggio da Oltreoceano giungeranno il tasso di disoccupaizone e la variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls). Indicazioni importanti perché tenute sotto stretta osservazione dalla Federal Reserve per le sue decisioni di politica monetaria. Tra le altre indicaizoni, l'agenda macro prevede questa mattina l'inflazione in Italia ed Eurozona. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Inflazione11:00 medio ITA Inflazione11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 alto UE PPI Eurozona14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero16:00 alto USA Ordini del settore manifatturiero.