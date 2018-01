Valeria Panigada 3 gennaio 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sulla disoccupazione in Spagna e Germania. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti l'indice Ism manifatturiero e la spesa edilizia. Nel dettaglio:09:00 alto SPA Disoccupazione09:55 alto GER Disoccupazione10:30 medio UK PMI costruzioni13:00 alto USA MBA richieste mutui16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 medio USA Spese per edilizia