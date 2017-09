Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 07:42

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diverse indicazioni macro. Fra tutte spiccano quelle sul mercato del lavoro americano di agosto (tasso di disoccupaizone e non-farm payrolls), in uscita nel primo pomeriggio. Sempre dagli Usa in arrivo anche l'indice Ism manifatturiero. Importanti appuntamenti anche nell'Eurozona. L'agenda macro prevede nel corso della mattina la pubblicazione dell'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona. Attenzione anche alla lettura finale del Pil dell'Italia relativo al secondo trimestre. Nel dettaglio:09:45 medio ITA PMI Manifatturiero09:50 basso FRA Indice PMI Manifatturiero09:55 medio GER Indice PMI Manifatturiero10:00 alto ITA Pil10:00 alto UE Indice PMI Manifatturiero10:30 medio UK PMI manifatturiero14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 alto USA Variazione salari non agricoli16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 medio USA Spese per edilizia16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto.