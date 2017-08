Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dlala lettura preliminare dell'inflaizone dell'Eurozona ad agosto, che dovrebbe segnare un aumento all'1,4% annuo. Sarà comunque una giornata particolarmente densa di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede sempre nel corso della mattina l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Germania e in Spagna, l'inflazione in Francia e Italia e la disoccupazione in Germania, Italia ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffusi il reddito e la spesa personale, oltre che le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni. Nel dettaglio:08:00 basso GER Vendite al dettaglio08:45 basso FRA Prezzi alla produzione08:45 medio FRA Inflazione09:00 alto SPA Vendite al dettaglio09:55 alto GER Disoccupazione10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione11:00 medio ITA Inflazione11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona11:00 medio UE Stima CPI Eurozona14:30 medio CAN Pil14:30 alto USA Redditi personali14:30 alto USA Spese personali14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso.