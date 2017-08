Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli appuntamenti previsti oggi nell'agenda macro. Questa mattina verranno diffusi gli indicatori di fiducia nell'Eurozona, oltre che il tasso di inflazione in Spagna. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, cartina tornasole dei più importanti dati sul mercato del lavoro, in agenda venerdì. Da seguire anche il Pil Usa relativo al secondo trimestre e le scorte settimanali di petrolio. Sempre nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania, che potrebbe anticipare l'andamento dei prezzi al consumo nell'intera Eurozona, in uscita domani. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Tasso di inflazione11:00 medio ITA Prezzi alla produzione11:00 basso UE Indice business sentiment Eurozona11:00 basso UE Indice economic sentiment Eurozona11:00 medio UE Indice di fiducia industriale Eurozona11:00 basso UE Indice di fiducia servizi Eurozona11:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona13:00 alto USA MBA richieste mutui14:00 medio GER Inflazione14:15 medio USA ADP Variazione occupati14:30 medio USA GDP Consumi Privati14:30 alto USA Pil QoQ annualizz16:30 medio USA Scorte di petrolio (crude).